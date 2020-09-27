روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة والحوار

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أذربيجان وأرمينيا لوقف الاشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تأزم الأوضاع بشكل مفاجئ في إقليم قره باغ، وسط تبادل قصف عنيف بين الطرفين ووقوع خسائر.

وأضاف البيان: “ندعو الطرفين إلى وقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات على الفور من أجل إحلال الاستقرار”.

وفي وقت سابق الأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.