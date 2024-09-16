روسيا تدعو إلى سرعة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إنه لابد من الإسراع في تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في العاصمة الروسية موسكو.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة منح الشعب الليبي حق تقرير مصيره بنفسه.

وكان المبعوث الأممي السابق في ليبيا عبدالله باتيلي، قد تقدم باستقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 17 أبريل الماضي، وذلك بسبب ما وصفه بتعنت القادة الليبيين وعدم رغبتهم في التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وقال باثيلي، إن المنظمة الأممية لن تستطيع العمل في ليبيا بنجاح بسبب أنانية القادة الليبيين وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا.