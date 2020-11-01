روسيا تدعو لمغادرة القوات الأجنبية والشركات الأمنية من ليبيا

دعت روسيا لمغادرة جميع القوات الأجنبية والشركات الأمنية من ليبيا، قائلة إن خروج الوجود الأجنبي سيساعد في حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك على لسان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وقال نيبينزيا، إن ليبيا تعاني وجود قوات وشركات أجنبية على أراضيها، مشددا على خروجهم جميعا مرة واحدة حتى تستقر البلاد.

وأضاف المندوب الروسي في تعليقه على البيان الصادر من مجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا: “إن هناك الكثير من الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية، وإذا خرجوا معًا في وقت واحد، أعتقد أن ذلك سيساعد ليبيا كثيرًا”.

وأكد أن الوضع الليبي، يحتاج إلى مبعوث خاص يقود التفاهمات ويشرف عليها خصوصا في ظل قرب مغادرة المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني وليامز، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية حول من يخلفها في مهمتها.

وأشاد المندوب الروسي، بالدور الذي لعبته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، معربا عن الأمل أن تؤدي التطورات والتفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها والمحادثات السياسية المستقبلية إلى توحيد البلاد وإقامة ليبيا واحدة.

وشدّد الدبلوماسي الروسي على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لهذا الغرض، معتبرا أن قضية تعيين المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا تأخرت عن موعدها، مؤكدا استعداد موسكو لدعم مرشح يتم اقتراحه وطرحه على الطاولة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في 25 أكتوبر أن توقيع الاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الدائم في جنيف خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمده وأنه سيمكن من إقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي وهو استعادة وحدة البلاد وإنشاء مؤسسات حكومية موحدة.