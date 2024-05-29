روسيا تدمر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا

دمرت القوات الروسية الليلة الماضية، أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عمن وصفته بـ”منسق العمل السري في أوكرانيا” سيرغي ليبيديف قوله، إن انفجارات عنيفة أعقبت ضربة روسية لعقدة لوجستية لقوات أوكرانية تستقبل الأسلحة الغربية في مدينة “سارني” بمقاطعة “روفنو” غرب أوكرانيا.

وقال ليبيديف: “الضربة التي استهدفت الترسانة تسببت بانفجارين ضخمين ليلا، وسجل السكان انفجارا في الجانب الغربي من المدينة، وآخر ترك هالة كبيرة من النيران بعد دوي عنيف”.

وأكد ليبيديف أن مدينة “سارني” تعد مركزا لوجستيا مهما للقوات الأوكرانية، ويتواجد فيها عدد كبير من خبراء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ولفت إلى أن موقع الترسانة المذكورة مربوط بالسكك الحديدية الأوكرانية الممتدة إلى رومانيا وبولندا اللتين ترد منهما شحنات الأسلحة والذخيرة الغربية.

بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا، في هجوم شنته خلال الليل على 3 مناطق بالبلاد.

وقال أولكسندر كوفال حاكم ريفنه بشمال غرب أوكرانيا على تطبيق تلغرام، إن حطام طائرة مسيرة سقط على بنية تحتية للطاقة في المنطقة.

وأدى الهجوم إلى تفعيل آلية دفاعية قطعت الكهرباء عن بعض المناطق، لكن جرى إعادة التيار بعد ذلك، وفقا لرويترز.

وذكر حاكم كيروفوهراد أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء في المنطقة الواقعة في وسط البلاد، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح جارية.