ترامب يثير جدلاً بعد حديثه عن «التجارب النووية».. موسكو تعلٌق!

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأزمة الأوكرانية في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً، حيث قال إن في بعض الأحيان ينبغي السماح لأطراف النزاع بالقتال. جاء ذلك في إجابة على أسئلة الصحافيين على متن طائرته بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تحدث عن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه خلال محادثاته مع الرئيس الصيني، اتفقا على أن الجانبين يركزان على القتال، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يتطلب السماح لأطراف النزاع بمواصلة الصراع في بعض الحالات.

كما أعرب عن ثقته بأن الصين ستساهم في تسوية النزاع في أوكرانيا، حيث قال: “لقد تحدثنا عن هذا الأمر مطولاً وسنعمل معًا لنرى ما يمكننا فعله”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعرب عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ موقفًا جادًا بشأن السلام في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات سابقة أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب يعترفان بأهمية الحوار لحل القضايا المعقدة، ويشتركان في استعداد لحل النزاع من خلال المناقشات.

الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للالتزام بمعاهدة عدم الانتشار بعد إعلان ترامب استئناف التجارب النووية

دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار قرار باستئناف التجارب النووية فوراً، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى العواصم الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن، خلال إحاطة في بروكسل اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم الدولية، ولا سيما ما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفة أن هذا النداء موجّه لكل من الولايات المتحدة وروسيا.

مرشح قيادة الاستراتيجية الأمريكية يوضح أن تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية لا تعني تنفيذها فوراً

أكد الفريق ريتشارد كوريل، المرشح لتولي منصب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية لا تعني بالضرورة أن واشنطن ستبدأ تنفيذها بشكل فوري.

وأوضح كوريل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، أن حديث ترامب يشير إلى الرغبة في إجراء التجارب على أساس متكافئ مع الدول الأخرى، وليس بالضرورة تنفيذ اختبارات ميدانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وقال كوريل إن الصين وروسيا لم تجريا أي تجارب نووية فعلية حتى الآن، معتبراً أن تصريحات ترامب تعكس توجهاً سياسياً لموازنة القدرات وليس قراراً تقنياً ببدء الاختبارات.

وجاءت تصريحاته بعد تأكيد ترامب أنه أصدر قراراً رئاسياً يقضي ببدء استئناف التجارب النووية الأمريكية، مشيراً إلى أن دولاً أخرى، بينها روسيا، تمارس أنشطة نووية تجريبية، ما اعتبره سبباً لتغيير السياسة النووية الأمريكية.

روسيا تنفي تجارب نووية جديدة وتؤكد أن صاروخ بوريفيستنيك ليس اختبارًا نوويًا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دول يزعم أنها تجري تجارب نووية، مؤكّدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة إذا كان المقصود نظام صاروخ بوريفيستنيك.

وأوضح بيسكوف للصحفيين أن ما أشار إليه ترامب لا يعد اختبارًا نوويًا بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن الكرملين لا يرى أن هناك بداية لجولة جديدة من سباق التسلح بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشار بيسكوف إلى أن التغيير في خطاب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا يعني أن الحوار وصل إلى طريق مسدود، أو أن اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات سواء على الصعيد الثنائي أو فيما يخص التسوية الأوكرانية.

وأكد المتحدث أن تصريحات ترامب بشأن بدء تجارب الأسلحة النووية لا يمكن اعتبارها إطلاقًا لجولة جديدة من سباق التسلح حتى الآن، وأن موسكو تواصل مراقبة الوضع بدقة دون القفز إلى الاستنتاجات المتطرفة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الأربعاء أن صاروخ بوريفيستنيك يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، ويحتوي على تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجالات الحربية والعلمية.

وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن نظام الدفع النووي للصاروخ يمكن إطلاقه خلال دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، لكن بحجم أقل بألف مرة.