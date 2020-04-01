روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

لا بديل عن العمل بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة [RT]

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن طائرة من طراز “انتونوف- 124” تابعة للقوات الجوية الروسية “تنقل أقنعة طبية وتجهيزات طبية أقلعت متوجهة إلى الولايات المتحدة” لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص فيها حتى الآن.

وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هذه المسألة كانت موضع نقاش في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية مساء الثلاثاء: “اليوم عندما يطال الوضع كل العالم بلا استثناء ويصبح شاملا، لا بديل عن العمل بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة”.

وكانت روسيا أرسلت الأسبوع الماضي عددا من الطائرات التي تقل علماء فيروسات وتجهيزات طبية ومختبرات وأنظمة متنقلة للتطهير إلى إيطاليا حيث أودى مرض “كوفيد- 19” بحياة أكثر من 12 ألفاً و400 شخص.

وفي الولايات المتحدة أعلن رسميا عن حوالي 186 ألف إصابة بالفيروس ووفاة 4076 شخصا حتى الأربعاء.

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