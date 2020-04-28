روسيا ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا

ضرورة أن تتوصل الأطراف الليبية إلى حل مشترك بمفردها. [أرشيفية/رويترز]

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ترفض إعلان تنصيب خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس”، والتي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، المنعقد عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وحول إعلان حفتر نفسه حاكما على ليبيا، قال لافروف إن “روسيا لا تؤيد ذلك، إن الوضع الراهن في سبيل حل الأزمة الليبية، لا يبرر اتخاذ قرارات أحادية الجانب”.

وأضاف: “لا نقبل رفض رئيس الحكومة الوفاق الوطنية فايز السراج الحوار مع حفتر، كما نرفض قرار حفتر حيال محاولته تحديد مصير الشعب الليبي بمفرده، وكلاهما لا يساهمان في تأمين التوصل إلى مفاوضات مستقرة من شأنها حل الأزمة”.

وأكد على ضرورة أن تتوصل الأطراف الليبية إلى حل مشترك بمفردها، لافتا إلى أن روسيا تواصل لقاءاتها مع تلك الأطراف.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف إن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو التواصل السياسي والدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء في العاصمة موسكو، تطرق خلالها إلى تنصيب خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا من جانب واحد.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل محادثاتها مع كافة الأطراف في ليبيا، مضيفًا:” ترى موسكو أن السبيل الوحيد لإيجاد حل المسألة الليبية يتمثل بالتواصل السياسي والدبلوماسي بين جميع الأطراف المتنازعة”.

هذا وأعلن خليفة حفتر، أمس الاثنين، في كلمة مرئية أُذِيعت وقت الإفطار، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، وانقلابه على الأجسام المنتخبة وإسقاط الاتفاق السياسي المعترف به دوليًا والاستيلاء على السلطة.

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