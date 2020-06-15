روسيا تُسجّل حصيّلة قياسيّة لمرضى كورونا

سجّلت روسيا، اليوم الاثنين، حصيلة قياسية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 8246 إصابة و 143 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 7091 حالة وفاة و537210 إصابات.

بذلك انخفض عدد الإصابات اليومية إلى إدنى قيمة منذ منتصف مايو، فيما شهد مؤشر الوفيات الجديدة ارتفاعا بعد رصد 119 حالة في حصيلة أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي المتعافين وصل إلى 284539 مع تسجيل 4489 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وووفق حصيلة بيانات المركز، فإن 34,3% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم من أعراض المرض.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (1359 حالة) ومقاطعة موسكو (689) وبطرسيورغ (252).