روسيا تشن هجوماً صاروخياً على أوديسا، ومناطق روسيّة تتعرض لضربات مسيّرة أوكرانية

شنّت روسيا اليوم الإثنين، هجوما صاروخيا واسع النطاق على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن أضرار كبيرة في البنية التحتية، كما تعرضت مواقع روسية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم لضربات مسيرة أوكرانية.

وفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” أفاد الجيش الأوكراني: أن روسيا أطلقت 19 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” الإيرانية وصاروخين من طراز “أونيكس” و 12 صاروخا من نوع “كاليبر” على أوديسا، كما شاركت غواصة روسية في الهجوم.

وأسفر الهجوم عن إصابة امرأة وتدمير مخازن للحبوب وتضرر مستودعات وشركات، كما تسبب في حريق في فندق.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا: أن الهجوم تسبب في أضرار مادية كبيرة شملت تدمير محطة بحرية ومنشآت عدة.

وفي بيان منفصل، قالت القوات الجوية الأوكرانية: أنها أسقطت 22 طائرة مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا.

ويأتي الهجوم الروسي على أوديسا غداة وصول ثاني سفينة محملة بالحبوب إلى إسطنبول عبر الممر البحري الذي أقامته أوكرانيا.

كما يأتي الهجوم الروسي في الوقت الذي تتعرض فيه روسيا لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي بسبب الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، تسعى أوكرانيا إلى استخدام هجمات الطائرات المسيرة لردع القوات الروسية والإضرار بقدراتها العسكرية.