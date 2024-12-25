روسيا تشن هجوماً صاروخياً على «خاركيف» ومنشآت الطاقة الأوكرانية

تعرضت مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، فجر الأربعاء، لهجوم روسي كبير بالصواريخ الباليستية، وقال رئيس البلدية خاركيف إيغور تيريخوف “إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على المدينة”.

وأحصى الحاكم الإقليمي 7 ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار، كما سمع دوي انفجارات قوية في خاركيف بعد هجوم مكثف بصواريخ مجنحة وباليستية.

من جهته، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو “إن روسيا شنت صباح اليوم هجوما كبيرا استهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا، وتتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لتقليل العواقب السلبية”.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني بإطلاق صواريخ كروز من طراز “كاليبر” من البحر الأسود لم تتضح وجهتها.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا عن “تعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار قازان مؤقتا”.

وسرعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة أملا في الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير المقبل.

وتعهد ترامب بإيجاد نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات، لكنه لم يقترح أي خطط ملموسة للتوصل لوقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام.

وتقول موسكو إنها استولت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا التي تعاني قواتها من نقص في الجنود والذخائر.