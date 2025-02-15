روسيا تصدر بياناً حول مزاعم استخدام «طيرانها العسكري» في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 15 فبراير 2025 - 09:40 | آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 09:41 نُشر: السبت، 15 فبراير 2025 - 09:40
ليبيا
روسيا اليوم
سفارة روسيا في ليبيا

نفت السفارة الروسية في ليبيا، “صحة المعلومات المتداولة حول وجود طيران عسكري في الأراضي الليبية أو أي طيارين عسكريين روس”.

وأكدت السفارة في بيانها “أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن بعض الأطراف التي تعمل لصالح قوى خارجية غير صديقة لليبيا تسعى إلى تضليل الرأي العام الليبي من خلال الترويج لمزاعم غير صحيحة عن الدور الروسي في البلاد”.

وشددت السفارة “على أهمية تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، داعية وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب نشر أخبار مضللة”.

فيما يتعلق بالمعلومات الكاذبة المتعلقة بالطيران الروسي في ليبيا، نود أن نوضح رسميًا للمواطنين الليبيين أنه لا يوجد طيران…

تم النشر بواسطة ‏‎Russian Embassy in Libya‎‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 09:41
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