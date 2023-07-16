روسيا تصد هجوما أوكرانياً بالمسيّرات على شبه جزيرة القرم

أعلنت روسيا أنّها صدت اليوم الأحد هجوما بالمسيّرات على شبه جزيرة القرم، بينما تتواصل المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا دون تحقيق أحد الطرفين تقدما حاسما.

من جانبهـ قال حاكم القرم الموالي لروسيا ميخائيل رزفوزاييف إنّ الدفاعات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود أسقطا صباح اليوم 6 مسيّرات جوية، بالإضافة إلى تدمير قاربين مسيّرين في مياه شبه الجزيرة.

وأضاف رزفوزاييف أنّ الهجمات الأوكرانية كانت تستهدف 3 مناطق -بينها مدينة سيفاستوبول- ولم تسفر عن أي أضرار، في حين أعلنت سلطات القرم الموالية لروسيا أن حركة السفن في ميناء سيفاستوبول بدأت تعود لطبيعتها.

وكانت موسكو أعلنت في السابق عن تعرض القرم لهجمات أوكرانية مماثلة، وأكد مسؤولون أوكرانيون أنّ قواتهم ستسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.