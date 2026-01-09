روسيا تضرب أهداف استراتيجية في أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك الفرط صوتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام صواريخ “أوريشنيك” على أهداف استراتيجية في أوكرانيا، رداً على محاولة شن هجوم إرهابي على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الروسية شنت العملية باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، شملت منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية، مستهدفة منشآت إنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على المقر، إضافة إلى البنية التحتية للطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بالكامل، مشدداً على أن “أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني لن تمر دون رد”.

وأوضح البيان أن محاولة الهجوم على مقر بوتين جرت في الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر 2025، باستخدام طائرات دون طيار بعيدة المدى أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف، وانطلقت من عدة اتجاهات في وقت واحد. وتم إسقاط معظم الطائرات فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود الروسية.

وأشار قائد قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو-فضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف، إلى أن وحدات الهندسة التابعة للقوات الجوية الفضائية رصدت الهجوم الجوي على ارتفاعات منخفضة للغاية، مؤكداً استجابة القوات الروسية السريعة لإحباطه.

وأضافت وزارة الدفاع أن العديد من قادة الدول عبروا عن تضامنهم مع روسيا، فيما أدان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو محاولة استهداف مقر الرئيس الروسي بشدة.