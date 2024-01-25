روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بخصوص أوكرانيا  

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الخميس، بناء على طلب موسكو التي تتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية وقتل جميع ركابها، الذين من بينهم 65 أسير حرب أوكرانيين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تُعقد الجلسة عند الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش، بناء على طلب قدمه أمس الأربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته نيويورك.

وقالت موسكو إن 74 شخصًا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيون لقوا حتفهم الأربعاء عندما أسقطت طائرة نقل عسكرية بصواريخ أكدت أنها أوكرانية في منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا.

وتقول وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني كان “على دراية تامة” بأن الروس ينقلون أسرى حرب بالطائرة قبل اقتيادهم إلى نقطة تلاقي عند الحدود.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لمختلف وكالات الدولة للتحقيق في الواقعة.

وتحطمت الطائرة قرب بلدة يابلونوفو على بعد 45 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة بيلغورود الروسية.

وأظهرت مشاهد تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تسقط قبل حدوث انفجار كبير على الأرض وسط ألسنة نار ودخان أسود.