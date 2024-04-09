روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وقال بوليانسكي إن “روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 12 أبريل بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف”.

وأشار بوليانسكي إلى أن “نهاية الأسبوع الحالي في مجلس الأمن ستكون مرة أخرى أوكرانية، وفي الساعة 10:00 (17.00 بتوقيت موسكو) الخميس 11 أبريل، طلب الغربيون اجتماعهم التقليدي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا”.

وأوضح بوليانسكي: “مرة أخرى، من أجل عدم كسر التقاليد وعدم السماح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية، طلبنا عقد اجتماع منفصل حول توريد الأسلحة الغربية لنظام كييف في الساعة 10.00 (17.00 بتوقيت موسكو) في 12 أبريل”.

هذا وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، إن الرعاة الغربيين لنظام كييف يتحملون مسؤولية تصرفات أوكرانيا المتهورة، وعلى المجتمع الدولي إدانة هجمات محطة زابوروجيه.