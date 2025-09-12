روسيا تطلق أول حاسب لوحي محلي..سامسونغ تطلق هاتفاً بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركتا “MIG” و”ريزونيت” الروسيتان عن إطلاق أول حاسوب لوحي روسي يعتمد على لوحة أم مصنوعة بالكامل من التيختوليت المحلي، وفق معيار الدقة السادس، في خطوة تعكس توجه روسيا نحو تطوير تقنيات محلية مستقلة وتعزيز صناعة الإلكترونيات الوطنية.

وتم تصنيع الجهاز اللوحي MIG LT11i باستخدام مادة FR4 HiTg170 متعددة الطبقات (8 طبقات)، ويبلغ سمك اللوحة المطبوعة 1.0 ملم، وتعتمد عملية التصنيع على تقنية متقدمة تشمل ملء الثقوب الانتقالية بمركب إيبوكسي والتحكم في المقاومة الموجية لضمان سلامة الإشارات، مع أدنى طوبولوجيا “موصل/فجوة” تصل إلى 80/75 ميكرون وأصغر قطر للثقب الانتقالي يبلغ 100 ميكرون.

ويعمل MIG LT11i بنظام التشغيل المحلي Astra Linux، ما يجعله مناسباً للاستخدام في المؤسسات والمنظمات الروسية التي تتطلب أماناً تقنياً عالياً، ويأتي الجهاز بشاشة 10.95 بوصة نوع IPS بدقة 2000×1200، ويزن 570 غراماً، ما يجمع بين الأداء العالي وخفة الوزن.

ويعتمد الجهاز على معالج موفر للطاقة من نوع ARM يضم 4 نوى معالجة ونواة عصبية واحدة، بتردد ساعة يصل إلى 1.8 غيغاهرتز، ما يضمن سرعة وكفاءة في معالجة البيانات مع استهلاك منخفض للطاقة.

وجهز MIG LT11i ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة، ما يتيح فترة استخدام طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر، ليصبح خياراً مثالياً للاستخدام المكثف في المؤسسات التعليمية والإدارية.

ويحتوي الجهاز على مجموعة واسعة من المنافذ، بما في ذلك مأخذان USB Type-A OTG، ومأخذ USB Type-C OTG، ومقسم صوت 3.5 ملم، ومأخذ HDMI، بالإضافة إلى سماعتين ومايكروفون مزود بخاصية إيقاف التشغيل. الكاميرات تضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع تركيز تلقائي وفلاش، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، لتغطية كافة احتياجات التواصل والمؤتمرات عن بعد.

وتم تصميم MIG LT11i ليخدم المؤسسات والمنظمات الروسية، ومن المقرر أن تبدأ الشحنات التجارية في خريف 2025. ويعكس هذا الإنجاز قدرة روسيا على تطوير أجهزة إلكترونية محلية تعتمد على مكونات وطنية، ما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز من استقلالية قطاع التكنولوجيا في البلاد.

سامسونغ تطلق هاتف Galaxy F17 بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy F17، الذي يجمع بين مواصفات متقدمة وسعر منافس، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية متوسطة المواصفات والمنافسة على الحصة السوقية في الأسواق العالمية.

ويحمل الهاتف هيكلاً متينًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP54، بأبعاد 164.4×77.9×7.5 ملم ووزن 192 غرامًا، ما يجعله مريحًا للحمل والاستخدام اليومي، مع قدرة جيدة على مقاومة الصدمات والخدوش.

وجاء Galaxy F17 مزودًا بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، بدقة 2340×1080 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، مع معدل سطوع يبلغ حوالي 1100 شمعة لكل متر مربع وكثافة 385 بيكسل لكل إنش، وتتميز الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، ما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وحماية محسّنة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 القابل للتحديث، مع معالج Exynos 1330 ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، مما يضمن أداء سلسًا وتخزينًا مرنًا للتطبيقات والملفات.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50+5+2 ميغابيكسل، تشمل عدسة ماكرو وعدسة واسعة ultrawide، لتغطية احتياجات التصوير المختلفة. كما يحمل كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تتيح التقاط صور سيلفي واضحة وعالية الجودة.

ويدعم Galaxy F17 منفذين لشريحة الاتصال SIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية.

وتم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط، ما يتيح فترة استخدام طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف في الأسواق العالمية قريبًا بأسعار تبدأ من حوالي 140 يورو، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن مواصفات قوية بسعر منافس.