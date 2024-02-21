روسيا تطوّر أحد أكبر أسلحتها الدفاعية

أعلنت روسيا أنها بصدد تطوير أحد أكبر أنواع السلاح الدفاعي لديها، من طراز قاذفة اللهب الثقيلة الجديدة “التنين”.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن المنظومة الجديدة ستزوّد بصواريخ نفاثة من طراز ТБС-М3، وسيكون بمقدورها إصابة الأهداف على مسافة حتى 15 كم.

وأفادت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، بأن النموذج الجديد سيوضع على منصة الدبابة المحمية وستزوّد بمجموعة من المواسير القابلة للاستبدال.

وذكرت الصحيفة، أنه من المفترض أن رشقة واحدة تطلقها المنظومة الجديدة ستحتوي على 15 قذيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض وزن العربة القتالية، أما سرعتها فستزداد.

ووفق الصحيفة، سيحصل “التنين” أيضا على أجهزة الحماية الدينامية المطوّرة التي ستزيد إلى حد بعيد من قدرتها على التصدي للصواريخ المضادة للدبابات والدرونات الانتحارية.

يذكر أن منظومة “توس – 1 آ، سولنتسيبيوك” أو ما تسمى “الشمس الحارقة”، والتي يستخدمها الجيش الروسي حاليا، تزن 44.3 طن، أما سرعتها على الطريق المعبدة فلا تفوق 60 كيلومترا في الساعة.