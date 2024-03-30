ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أن روسيا تعتزم تأسيس بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة “بريكس”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ستعزز الخطوة مكانة روسيا بصفتها موردا رئيسيا للحبوب في العالم، وستزيد من الأمن الغذائي لدول “بريكس”، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا.

وأكد التقرير، أن إنشاء البورصة سينعكس على الغرب، وسيعزز النفوذ الجغرافي والاقتصادي لروسيا وحلفائها في المجموعة.

وتوقع التقرير، أن يواجه مصدرو الحبوب والأسمدة منافسة متزايدة من دول “بريكس”، كما سيواجه المصدرون التقليديون للحبوب مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا صعوبات في الحفاظ على حصتهم في السوق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير الماضي، إن روسيا تتقدم دول العالم بصادرات القمح، وتتوسط الدول العشرين المصدرة للمواد الغذائية في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام الزراعي (2023/2024)، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

هذا وكانت وتشكل دول مجموعة “بريكس”، 40% من الاستهلاك العالمي للحبوب، واستحوذت العام الماضي على نحو 42% من إنتاج الحبوب العالمي أي نحو 1.2 مليون طن.