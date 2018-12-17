روسيا تعتقل 12 شخصاً بعد تظاهرات للسترات الصفراء في موسكو

حيث تجمع عشرات الأشخاص في إطار تظاهرة أمام لوبيانكا، المقر التاريخي لأجهزة الاستخبارات الروسية في موسكو، احتجاجاً على تعسف قوات الأمن.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد تم اعتقال خمسة آخرون أمام مقر وزارة الصحة في موسكو خلال تظاهرة غير مرخص لها.

ويُعتبر معظم من يتم اعتقالهم خلال تظاهرات غير مرخص لها في روسيا يتم الإفراج عنهم بعد ساعات، أو يحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة أو بدفع غرامات.

هذا واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الثلاثاء الماضي أن الدعوات إلى تظاهرات غير مرخص لها يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف، على غرار ما حصل في باريس خلال تظاهرات السترات الصفراء.