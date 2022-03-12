روسيا تعد قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن قوائم العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن ريابكوف قوله خلال مقابلة لتفزيونية، ردا على سؤال حول قوائم الأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات الروسية: “القوائم جاهزة. نحن نقوم بهذا. هذا جزء كبير من العمل اليومي. من المحتمل أن يكون التركيز على كيفية الاستجابة للعقوبات وعلى نطاقها أمرًا خاطئًا”.

وتابع ريابكوف: “لقد بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبي وضمانها دون الانهيار، والتي نشأت نتيجة الخط الإجرامي غير المسؤول تمامًا الذي اتبعه النظام الحالي في كييف والقائمون عليه في الغرب”.

وأضاف المسؤول الروسي: “”لا يمكنني أن أقول إن المقترحات [الروسية بشأن الضمانات الأمنية]، التي ذكرتها، لا تزال سارية، ومع ذلك، فقد تغير التكوين تماما، والآن أصبح الوضع مختلفا بشكل جذري، وأصبحت المسألة المطروحة الآن هي، ضمان تحقيق الأهداف التي حددتها قيادتنا للعملية العسكرية الخاصة، حيث تم التعبير عن هذه الأهداف مرارا وتكرارا، وهي معروفة جيدا”.

هذا وفرضت الدول الغربية، على خلفية الغزو الروسي في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، وهي التالية منذ عام 2014.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.