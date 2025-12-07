«قديروف» يعلن ضربات انتقامية مكثفة ضد أوكرانيا

أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن شن ضربات مكثفة على أهداف عسكرية وصناعية في أوكرانيا، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف بناية مرتفعة في مدينة غروزني.

وكتب قديروف في قناته على “تلغرام”: “استهدفت الضربات الروسية المكثفة والدقيقة منشآت عسكرية وصناعية كبرى، وأهم منشآت الطاقة التي تخدمها، المنتشرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا”.

وأضاف أن الضربات شملت مستودعات صواريخ وقنابل جوية تحت الأرض، ومطارات، ومواقع تجميع الطائرات المسيرة، ومراكز الإصلاح العسكرية واللوجستية، ومنشآت الدفاع الجوي، والبنية التحتية العسكرية في الموانئ، ومحاور سكك الحديد المخصصة لتسليم شحنات “الناتو”، ومواقع تمركز المعدات القتالية.

وأشار قديروف إلى أن الضربات الأولى نفذت في الساعة 00:40 بتوقيت موسكو على مناطق تشيرنيغوف وفاستوف، وشملت لاحقًا مناطق كييف، وخاركوف، وأوديسا، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وبولتافا، وخميلنيتسكي، وزابوروجيه، وسومي، وغيرها.

وأكد أن أكثر من 60 هدفًا تم تدميرها في أكثر من 10 مناطق باستخدام صواريخ “إسكندر-إم” و”كينجال” و”كاليبر”، مع إلحاق أضرار كبيرة بخطوط العدو الخلفية، مشددًا على أن المزيد من الضربات في الطريق، رغم تردد أوكرانيا في الاعتراف بحجم الأضرار.

زيلينسكي يجري اتصالاً هاتفياً مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لمتابعة تسوية النزاع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمشاركة رئيس الأركان الأوكراني أندريه إيغناتوف وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني رستم عميروف.

ووصف زيلينسكي المكالمة بأنها كانت “جوهرية وبناءة”، دون الكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على خطوات لاحقة في إطار الحوار مع الولايات المتحدة، فيما ينتظر التقارير من إيغناتوف وعميروف، اللذين يقومان حالياً بزيارة إلى واشنطن.

وكان يتكوف وكوشنر قد أجروا محادثات حول تسوية النزاع في أوكرانيا خلال زيارتهم لموسكو هذا الأسبوع، كما جرت لقاءات بين الوفدين الأوكراني والأمريكي في ميامي يومي 4 و5 ديسمبر، في سياق الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخطوات موثوقة لتحقيق استقرار الوضع العسكري والسياسي في البلاد.

روسيا تعلن إسقاط 77 مسيّرة أوكرانية خلال الليل عبر عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة، وأوضحت في بيان أن أكثر من نصف هذه المسيّرات استهدفت منطقة ساراتوف، حيث دمر الدفاع الجوي الروسي 42 مسيّرة.

وجاء في البيان أن الدفاعات الجوية دمرت أيضًا 12 مسيّرة فوق منطقة روستوف، و10 فوق شبه جزيرة القرم، و9 فوق منطقة فولغوغراد، ومسيرتين فوق منطقة بيلغورود، ومسيّرة واحدة فوق منطقة أستراخان، وأخرى فوق جمهورية الشيشان، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية التي تستهدف عمق الأراضي الروسية.

وفي موازاة ذلك، نقل موقع سبوتنيك عن مصادر أمنية أن قوات روسية دمرت مواقع ثلاث وحدات تابعة للجيش الأوكراني في إقليم سومي، وأوضح مصدر ل‍وكالة ريا نوفوستي أن المواقع المستهدفة تعود للواء الميكانيكي 158، واللواء 116 التابع لقوات الدفاع الإقليمي، وسرية خاصة من فوج الهجوم 225، في منطقتي أندرييفكا وسادكي.

الكرملين يشيد بمراجعة استراتيجية الأمن القومي الأميركية بعد تخفيف لهجة التصعيد تجاه موسكو

رحّب الكرملين الأحد بمراجعة الإدارة الأميركية لاستراتيجية الأمن القومي بعد حذف الإشارة إلى روسيا باعتبارها تهديدًا مباشرًا، وأكد أن الخطوة تعكس تحولًا إيجابيًا في مقاربة واشنطن تجاه موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمدت وثيقة محدثة أزالت العبارات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وأوضح أن الصياغة الجديدة تدعو بدلًا من ذلك إلى التعاون في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف بيسكوف أن موسكو ترى في هذا التغيير أساسًا لفتح حوار أكثر فاعلية بشأن ملفات الأمن العالمي، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستُظهر مدى استعداد واشنطن لترجمة هذا التعديل إلى إجراءات عملية.