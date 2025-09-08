روسيا تعلن تدمير تحصينات أوكرانية وتحرير مناطق جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية الاتصال بالرئيس الروسي: “قريباً جداً”، مؤكداً أن المحادثة ستتم في غضون الأيام المقبلة.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن تقدم جديد لقواتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث تمكنت طواقم مدفعية مجموعة “الشرق” من تدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية بعد تحديد مواقعها بدقة عبر الطائرات دون طيار.

وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من الجنود الأوكرانيين وتدمير التحصينات الهندسية، فيما تم تحرير بلدة خوروشي مؤخراً.

وأكدت موسكو أن القوات الأوكرانية خسرت خلال العمليات الأخيرة نحو 200 جندي، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وثلاث مدافع، ومستودع للموارد المادية.

وفي تطور متزامن على جبهة البنية التحتية، أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية قصفت محطة الطاقة الكهربائية تريبولسكايا في مقاطعة كييف، والتي تعتبر أكبر محطة في المنطقة، مولدة نحو 57% من احتياجات شركات المقاطعة، وتسببت الضربات بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في كييف ومناطق كييف وتشيركاسي وجيتومير، فيما سجل السكان المحليون نحو سبعة انفجارات خلال العملية.

وتأتي هذه التطورات في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير 2022، والتي تهدف وفق موسكو إلى حماية سكان دونباس، ودمرت خلالها القوات الروسية عدداً كبيراً من المعدات الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية ومدرعات أمريكية وبريطانية، إلى جانب الآليات التي قدمتها دول حلف الناتو، والتي تم تدميرها على وقع الضربات الروسية.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب قصوى استعداداً لغارات روسية محتملة في مقاطعات كييف وسومي وخيرسون وجيتومير، فيما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية، بل يركز على المواقع العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بالقوات الأوكرانية.

زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

صرح الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الروسي فلاديمير بوتين “كل ما أراده” خلال قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وفي مقابلة مع قناة “أي بي سي” الأمريكية، قال زيلينسكي: “من المؤسف أن أوكرانيا لم تكن حاضرة، لأنني أعتقد أن ترامب أعطى بوتين ما أراد. بوتين أراد لقاء الرئيس الأمريكي، وقد حصل على ذلك”.

وأضاف أن أوكرانيا ترغب في مزيد من الضغط الأمريكي على روسيا، وانتقد الأوروبيين الذين يواصلون شراء النفط والغاز الروسي، معتبراً ذلك أمراً “غير عادلاً”.

وعن لقاء محتمل مع بوتين، شدد زيلينسكي على استعداده لأي شكل من اللقاء، سواء كان ثنائياً أو ثلاثياً، لكنه أشار إلى أنه لن يكون في روسيا.

يُذكر أن ترامب التقى بوتين في 15 أغسطس بألاسكا، وبعدها التقى زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين في واشنطن في 18 أغسطس، فيما أعلنت روسيا استعدادها لعقد لقاءات مع الجانب الأوكراني شرط وجود أجندة جوهرية للمناقشات.

قديروف: لقاء ترامب مع بوتين جاء بدوافع شخصية وليس للمفاوضات

قال حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب قديم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن اللقاء الأخير بين الزعيمين جرى تحت ذريعة المفاوضات، لكنه في جوهره رغبة شخصية من ترامب لرؤية بوتين.

وأضاف قديروف في حديث لوكالة “نوفوستي” أن بوتين يُعتبر الزعيم العالمي الوحيد بالمعنى الكامل للكلمة، وأن العديد من قادة الدول يحلمون بلقائه.

واعتبر أن ترامب استغل موقعه الرسمي لضمان انعقاد اللقاء في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوريدج بولاية ألاسكا، يوم 15 أغسطس الماضي.

وأشار قديروف إلى أن اللقاءات التالية بين ترامب وزيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين في واشنطن، والمبادرة المحتملة للقاء ثلاثي روسي-أمريكي-أوكراني، تتطلب أجندة جوهرية للمناقشات، فيما أعلنت روسيا استعدادها لعقد اللقاءات مع الجانب الأوكراني شريطة وجود أجندة واضحة.