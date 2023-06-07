روسيا تعلن حالة الطّوارئ في مناطق سيطرتها جنوب أوكرانيا

أعلنت السلطات الموالية لروسيا فرض حالة الطوارئ في مناطق سيطرتها بمقاطعة «خيرسون» جنوبي أوكرانيا، بعدما فاضت المياه إثر انفجار سد «نوفا كاخوفكا».

وقالت السلطات المحلية الموالية لروسيا إنّ إعلان الطوارئ جاء بعد ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى غرق نحو 2700 منزل وإجلاء حوالي 1300 شخص من المناطق التي غمرتها المياه.

واتهمت هذه السلطات القوات الأوكرانية باستهداف المقاطعة بنحو 60 قذيفة مدفعية، من بينها 34 قذيفة أطلقت باتجاه مدينة نوفا كاخوفكا وعدد من البلدات المحيطة بها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن رئيس بلدية «نوفا كاخوفكا» المعيّن من جانب موسكو إن 7 أشخاص على الأقل فُقدوا إثر الفيضانات التي غمرت المنطقة.