روسيا تعلن سيطرتها على ماريوبول الأوكرانية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنّ قواتهم سيطرت على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في أوكرانيا، باستثناء مصنع «آزوفستال» للمعادن.

وقال شويغو، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لقد «تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع قوات الميليشيا الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية».

واعتبر شويغو ماريوبول «عاصمة كتيبة آزوف القومية»، التي تضم قوميين متشددين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني، واصفا إياها بمنطقة قوية محصنة ومجهزة بعدد كبير من الأسلحة الثقيلة، والمعدات العسكرية.

وزعم وزير الدفاع الروسي أنّ القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مشدداً أنّ الجانب الروسي اتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين.

واقترح شويغو اقتحام مصنع «آزوفستال»، آخر معقل للقوات الأوكرانية، إلا أنّ الرئيس بوتين طالب القوات الروسية بعدم اقتحامه وبمعاملة القوات الأوكرانية المستسلمة بطريقة جيدة.