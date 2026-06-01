روسيا تعمّق «حضورها الدبلوماسي» في الملف الليبي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، بديوان الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر أغانين.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار الشراكة بين الجانبين.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار وترسيخ الأمن، بما يسهم في إنجاح العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات المشتركة، وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي بما يدعم المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد الجانبان في ختام اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الليبية الروسية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز أواصر التعاون بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.