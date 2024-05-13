روسيا: تغييرات جذرية للقيادة العسكرية.. إقالة شويغو وتعيين مدنيا وزيرا للدفاع

أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان نشره في قناته على “تيليغرام”، يوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.

ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي يفغينيفيتش ناريشكين مديرا لجهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.

وقد شغل بيلوأوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.

كما أصدر بوتين مرسوما يقضي بتعيين سيرغي شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي، مكان نيكولاي باتروشيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويغو إلى جانب تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن سيشغل أيضا منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية والمشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف سيواصل العمل في منصبه.

وقال بيسكوف للصحفيين: “أما بالنسبة للعنصر العسكري (في وزارة الدفاع الروسية)، فالعنصر العسكري دائما من اختصاص رئيس الأركان العامة، وسيواصل أنشطته (فاليري غيراسيموف)، ولا توجد تغييرات حاليا في هذا الصدد”.