روسيا تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية «كريم خان»

أعلنت روسيا، فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر في منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحفيين بريطانيين.

وأرجعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، هذه العقوبات الجديدة إلى «الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا، والتنفيذ العدوان لسياسة عدائية مناهضة لروسيا».

وفور انطلاق الحرب أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ«تعليق غزوها لأوكرانيا» معربة عن «قلقها العميق» حيال استخدام موسكو للقوة.

وزار كريم خان أوكرانيا؛ حيث أجرى اتصالًا عبر الفيديو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ إذ اتفقا على «الحاجة إلى بذل الجهود كافة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين».