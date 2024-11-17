روسيا.. تقليص استيراد الملابس التركية لنحو النصف

خفضت روسيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام استيراد الملابس من تركيا بمقدار النصف تقريبا، إلى 253 مليون دولار، رغم أنها تحتل المرتبة الـ12 بين أكبر مستوردي الملابس من تركيا، وتمثل حصتها 2% من الصادرات التركية.

وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية التركية، أنه تم تسجيل أكبر انخفاض من الناحية النقدية في مشتريات الملابس الخارجية والملابس المنسوجة. وفي التفاصيل، انخفض توريد الملابس الخارجية المحاكة للرجال خلال الأرباع الثلاثة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 12 مرة – إلى 231 ألف دولار، وانخفض توريد الملابس النسائية خمس مرات – إلى 147.7 ألف دولار.

وانخفضت واردات الملابس المحاكة ثمانية أضعاف لتصل إلى 7.6 ألف دولار. كما انخفضت واردات السلع الأخرى، مثل القفازات والكفوف المحاكة، بمقدار أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.8 ألف دولار.

وتعادل حصة روسيا في هذا المجال، حصص دول مثل كازاخستان والدنمارك والمملكة العربية السعودية. والدول الرائدة في استيراد الملابس التركية، هي ألمانيا (16%) وهولندا (12.3%) وإسبانيا (11%).