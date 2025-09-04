روسيا تكشف تورط المستشار الألماني بحرب أوكرانيا.. ترامب يلوّح بخيارات تجاه بوتين: سترون ما سيحدث

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتزم إجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، بعد أن أخفقت قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الماضي في تحقيق أي اختراق.

وأعرب ترامب عن إحباطه من استمرار القتال الذي اندلع عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أنه كان يعتقد عند توليه السلطة في يناير الماضي أن إنهاء الحرب سيكون مهمة أسهل بكثير.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب لقائه الرئيس البولندي كارول نافروتسكي: “ليس لدي أي رسالة أوجهها لبوتين، إنه يعرف موقفي، وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى، وإذا لم نكن راضين عن هذا القرار، فسترون ما سيحدث”، من دون استبعاد فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيجري اتصالا هاتفيا، الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن محادثة مشتركة ستجمع ترامب مع عدد من القادة الأوروبيين، بينهم زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ذلك بعد اجتماع عبر الفيديو استضافته فرنسا الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 30 دولة لبحث سبل دعم أوكرانيا أمنيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، وسط انتقادات أوروبية لموقف موسكو المتحفظ تجاه المفاوضات.

وأكد ترامب أن الحرب ستُحل “بطريقة أو بأخرى”، لكنه أقر بصعوبة التوصل إلى نهاية سريعة قائلا: “أحيانا لا يمكنك التنبؤ بالحرب”.

بوتين: الصراع في أوكرانيا سيستمر إذا لم يُبرم اتفاق مع كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف، مؤكداً أن روسيا ستسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية إذا لم تنجح المفاوضات.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي ختام زيارته التي استمرت 4 أيام إلى الصين: “إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية”.

وجدد ثقته في تحقيق النصر، مشيراً إلى تقدم القوات الروسية بنجاح في جميع جبهات القتال واستنزاف احتياطيات القوات الأوكرانية.

كما شكك بوتين في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكرراً أنه انتهت ولايته الدستورية العام الماضي، بينما يستمر زيلينسكي في قيادة البلاد بموجب حالة الأحكام العرفية التي تسمح له بالبقاء في منصبه. ووصف بوتين الحوار مع زيلينسكي بأنه “طريق مسدود”.

في المقابل، أشاد بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يدفع باتجاه عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، مؤكداً أنه يرى “نورا في نهاية النفق” بفضل موقف الإدارة الأميركية الجديدة، ومشيراً إلى أن التوصل إلى نهاية مقبولة للصراع ممكن إذا غلب المنطق.

ونفى بوتين أن تكون روسيا قد ربطت الضمانات الأمنية لأوكرانيا بمطالب إقليمية مباشرة، دون تقديم تفاصيل عن شكل هذه النهاية المحتملة للصراع.

أوكرانيا.. اكتمال إعداد الضمانات الأمنية وسط رفض لقاء بوتين في موسكو وسط تحركات دبلوماسية لاستضافة محادثات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن العمل على إعداد الضمانات الأمنية لأوكرانيا قد اكتمل، مؤكدًا أن الدول الأوروبية جاهزة لتقديم هذه الضمانات بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ماكرون: “نحن الأوروبيين مستعدون لتقديم ضمانات الأمن لأوكرانيا والأوكرانيين فور توقيع اتفاقية سلام. هذا التزام تعهدنا به خلال قمة واشنطن”، مشيرًا إلى أن المساهمات الأمنية تم إعدادها وتوثيقها على مستوى وزراء الدفاع بسرية تامة.

وفي المقابل، جددت روسيا موقفها من مسألة الضمانات الأمنية، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن لأوكرانيا الحق في اختيار نظام ضماناتها، بشرط ألا يكون ذلك على حساب أمن روسيا.

كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أن “الضمانات الحقيقية لأمن أوكرانيا تكمن في استقلالها وبناء دولة ديمقراطية قوية”.

في سياق متصل، رفضت الخارجية الأوكرانية عرضًا قدمه الرئيس بوتين لعقد لقاء مع زيلينسكي في موسكو، ووصفت الاقتراح بأنه “غير مقبول مسبقًا”.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن “بوتين يواصل تقديم عروض تهدف إلى خداع المجتمع الدولي”، مضيفًا أن كييف ترى أن زيادة الضغط الدولي على موسكو هو السبيل الوحيد لدفعها إلى التعامل بجدية مع جهود السلام.

وردًا على هذه التطورات، كشف سيبيغا أن الرئيس زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في إحدى الدول التي أبدت استعدادها لاستضافة المحادثات، وهي سبع دول تشمل: النمسا، الفاتيكان، سويسرا، تركيا، وثلاث دول خليجية لم يُكشف عن أسمائها. واعتبر المسؤول الأوكراني هذه العروض “مقترحات جدية”.

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لا تخطط حاليًا لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مؤكدًا أن “الرئيس الروسي لن يعقد اجتماعًا لمجرد إضفاء شرعية على زعيم نظام كييف”، وفق تعبيره، مشددًا على ضرورة وجود “جدول أعمال واضح” لمثل هذا اللقاء.

الاستخبارات الروسية تكشف عن تورط المستشار الألماني في تزويد أوكرانيا بصواريخ ضد روسيا

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أصدر أوامر بإخفاء تورط ألمانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز ألمانية لضرب الأراضي الروسية، بهدف الحد من الانكشاف المباشر لألمانيا في الأعمال القتالية ضد روسيا، وفق بيان نقلته وكالة “تاس”.

وأوضح البيان أن ميرتس أمر بإزالة العلامات المصنعية من مكونات الصواريخ واستبدال أجزاء فردية قبل تسليمها لأوكرانيا.

وأضافت الاستخبارات أن الجنود الألمان الموفدين إلى أوكرانيا سيضطرون لإدارة هذه الصواريخ، نظرًا لأن تدريب الأوكرانيين على استخدامها يستغرق وقتًا طويلًا جدًا.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، حيث قدمت منذ بداية النزاع مساعدات مختلفة تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو.