روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة» الدفاعية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، انسحابها من معاهدة “الأجواء المفتوحة” الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحد من التسلح في الدول الموقعة عليها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن أسفها لوجود “عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية”، مؤكدة أنها “بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة”.

وفي 22 نوفمبر 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.

واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد “توازن مصالح الدول المشاركة اضطراباً كبيراً، ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها، وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن”.

من جهة أخرى أعربت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا عن أملها بأن تُظهر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نيتها في التعاون مع روسيا بشأن قضايا الأمن الدولي وملف الحد من التسلح.