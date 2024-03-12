روسيا تواجه العقوبات الغربية بالعملات الرقمية

أعلنت روسيا السماح باستخدام الأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية، ما سيسهل على الشركات الروسية تنفيذ التعاملات المالية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية.

وسمح المرسوم، باستخدام الحقوق الرقمية النفعية في المدفوعات الدولية، إذ ستستخدم الأصول المالية الرقمية في المدفوعات عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات وأعمال الملكية الفكرية.

وقال البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، إن الخطوة ستساعد الشركات الروسية على تحفيز التجارة مع الدول الصديقة، وكضمانة للأصول المالية الرقمية يمكن استخدام أصول حقيقة مثل الحبوب والذهب.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، كشف في فبراير الماضي، عن مقترح تقوم دول مجموعة “بريكس” بإعداده ويتضمن إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية بين الدول أعضاء المجموعة.

هذا وكانت موسكو أطلقت في أغسطس 2023، المرحلة التجريبية للروبل الرقمي، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها.