روسيا تُؤكد استعدادها للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، استعداد روسيا للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف أجرى يوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع المنفي ودبيبة، حيث هنأنهما بتسلمهما منصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو كانت من العواصم الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مشددا على أن أمامها تنفيذ مهمات غير سهلة، متمنيا النجاح في هذا العمل.

وأكد لافروف “استعداد روسيا للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا، بهدف التجاوز الأسرع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ زمن طويل”.

كما شدّد وزير الخارجية على حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الطرفين في مصلحة مواصلة تطوير العلاقات الروسية الليبية التي تحمل تقليديا طابعا وديا.

من جانبهما، أشاد المنفي ودبيبة بالموقف الذي انتهجته روسيا على طول الأزمة في البلاد، مشيرين إلى الدور البناء والنشط لموسكو في تمرير عملية التسوية بناء على مبدأ إشراك ممثلي كل المناطق التاريخية والقوى السياسية الليبية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.