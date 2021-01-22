روسيا تُبدي استعدادها للتواصل مع إدارة بايدن لتمديد معاهدة «ستارت الجديدة»

أعربت موسكو عن استعدادها لبدء اتصالات “فورا” مع الإدارة الأمريكية الجديدة بهدف تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تنقضي فترة سريانها في الشهر القادم.

وجاء هذا التصريح على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن إعلان البيت الأبيض عن رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تمديد المعاهدة المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها: “لا يمكننا سوى أن نرحب بهذا السعي، وكانت روسيا ولا تزال تؤيد بشكل ثابت اتخاذ مثل هذا القرار”.

وتابعت: “إننا مستعدون دون أي تأجيل للتواصل على مستوى وزارتي الخارجية مع الولايات المتحدة بهدف ترتيب اتفاقية بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات، ويجب تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن مدة سريانها تنقضي في الخامس من فبراير”.

وتعد “ستارت الجديدة” (ستارت-3) المبرمة في عام 2010، آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن تركت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية “السماء المفتوحة”.