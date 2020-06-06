روسيا تُرحب بالمبادرة المصرية حول ليبيا

رحبت روسيا بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا، معتبرة إياها “أساسا جيدا” لإطلاق العملية السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قوله اليوم السبت: “نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية”.

وأشار بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي قدم بعض المقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا أيضا.

هذا وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح في القاهرة إن “المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، واستكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 المشتركة.

وأضاف السيسي أن “المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا”، حسب وصفه.

وأوضح أن خطورة الوضع الراهن في ليبيا تؤثر على الوضع الإقليمي.

من جانبة أكد حفتر على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والدعوة إلى الحوار الليبي بشكل فوري، بمشاركة كافة شرائح الشعب.على حد تعبيره.

وقال: “سيكون حوارا اجتماعيا يشرف عليه مجلس رئاسي، وتشكيل حكومة وطنية يشرف عليها مجلس النواب”.