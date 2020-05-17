روسيا تُسجل الآف الاصابات الجديد بفيروس كورونا

أعلنت روسيا يوم الأحد تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 9200 إصابة في اليوم السابق.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 281752 حالة،بما في ذلك 211748 حالة نشطة. وأضاف أن 94 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2631.

وسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (3855 حالة)، وفي مقاطعتها (907) وفي ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (451).

وتوفى 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.

وأجريت في روسيا حتى الآن 6.9 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.