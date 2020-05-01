روسيا تُسجل رقماً قياسياً جديدة في إصابات كورونا

ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 1169 شخصا [ارشيف]

أبلغت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي قفزة قياسية يومية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114431 حالة.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، إن عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد ارتفع إلى 1169، بعد وفاة 96 شخصا بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى تسجيل 96 حالة وفاة أيضا، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 1169 شخصا.

وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.

اقترح تصحيحاً