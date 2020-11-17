روسيا.. تُسجل 442 وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

حسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، الصادرة، حصد فيروس كورونا في روسيا أرواح 33931 شخصا، وارتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و971013 إصابة.

صرحت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 442 وفاة و22410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 22055 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و475904 أشخاص.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو حيث سجلت 5882، تليها سان بطرسبورغ 2130.

وسجل عدد الإصابات الجديدة تراجعا مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة التي بلغت 22702، فيما سجلت الحصيلة اليومية للوفيات ارتفاعا حيث تم تسجيل 442 مقارنة بـ 391 حالة قبل يوم.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا أكثر من 68 مليون اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وتعمل السلطات الصحية في روسيا على إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء قبل نهاية العام الجاري.