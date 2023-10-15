روسيا تُطالب مجلس الأمن بالتصويت على قرار هدنة في غزة

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوفد الروسي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة يوم غد الاثنين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوليانسكي قوله: “أرسلنا يوم أمس مشروع القرار إلى أعضاء مجلس الأمن وطلبنا التصويت عليه يوم الاثنين الساعة 15:00، ونتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا”.

ووزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة الماضية، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.

وجاء في مشروع القرار: “نعتقد أن الحل الطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السلمية. وندعو إلى وقف فوري طويل الأمد لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف”.