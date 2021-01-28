روسيا تُعلن تأييدها للتسوية السلمية في ليبيا

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده أيدت التسوية السلمية في ليبيا عن طريق السبل السياسية، مؤكدا ترحيب موسكو بانتقال ليبيا من الوضع العسكري إلى الوضع السياسي.

وطالب مندوب روسيا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا، بخلق مناخ ملائم للأطراف السياسية الليبية في عملية الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن أي تدابير ترمي إلى التسوية لا بد أن تقبل من جانب الأطراف الليبية.

وشدّد الدبلوماسي الروسي على أن الموارد الطبيعية في ليبيا تخص كل الليبيين مطالبا بضرورة الإفراج عن الحسابات الليبية المجمدة في الخارج، وأن على الشركات أن تحترم هذه الأصول والأموال المجمدة لديها وتحافظ عليها.

وبيّن مندوب روسيا أن مشاركة جميع الأطراف في ليبيا هو الضامن الوحيد للتسوية الشاملة مشددا على ضرورة ضمان مشاركة جميع الأطراف الليبية دون إقصاء في مسارات الحوار السياسي.