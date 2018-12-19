روسيا تُعلن شحن أولى دفعات القمح إلى السعودية

أعلنت إدارة هيئة المراقبة الزراعية الروسية، شحن أول دفعة تجريبية من القمح الروسي إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الإدارة إن الوزن الإجمالي للحمولة بلغ 40 طنًا، وتم إرسالها يوم أمس من ميناء نوفوروسيسك، إلى المملكة، في حاويات، حيث سيتم حفظها لمدة 3 أشهر في صوامع تابعة للحكومة السعودية، وبعدها سيتم معالجتها وفقًا للإجراءات القياسية المتبعة، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
ومن المقرر أن تُجري السعودية دراسة مخبرية للحبوب، بمشاركة ممثلين عن روسيا.
يُذكر أن السبب في طلب المملكة العربية السعودية للقمح إلى تضرر المحصول المحلي بفعل الحشرات.
وقام ممثلو السعودية بزيارة روسيا للتعرف على نظام ضمان جودة وسلامة الحبوب، والتعرف على عمل المختبرات التي تختبر حالة الحبوب.
وتعتبر السعودية مستوردا ضخما للشعير الروسي، حيث تجاوزت صادرات الشعير من روسيا إليها 2.7 مليون طن.
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