روسيا تُعلن شحن أولى دفعات القمح إلى السعودية

وقال المتحدث باسم الإدارة إن الوزن الإجمالي للحمولة بلغ 40 طنًا، وتم إرسالها يوم أمس من ميناء نوفوروسيسك، إلى المملكة، في حاويات، حيث سيتم حفظها لمدة 3 أشهر في صوامع تابعة للحكومة السعودية، وبعدها سيتم معالجتها وفقًا للإجراءات القياسية المتبعة، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ومن المقرر أن تُجري السعودية دراسة مخبرية للحبوب، بمشاركة ممثلين عن روسيا.

يُذكر أن السبب في طلب المملكة العربية السعودية للقمح إلى تضرر المحصول المحلي بفعل الحشرات.