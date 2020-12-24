روسيا تُعلن عن أكبر ارتفاع يومي في إصابات و وفيات كورونا

أكبر ارتفاع يومي.. 635 وفاة جراء كورونا في روسيا والإصابات تلامس الـ30 ألفا.

لأول مرة منذ بداية الجائحة، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا من عتبة الـ30 ألفاً.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 29935 إصابة بالفيروس التاجي، مقابل 27250 إصابة في اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسي السابق (29350 إصابة) الذي يعود إلى 21 ديسمبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (8203 حالات، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3756 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.1% من المرضى الجدد.

وشهدت حصيلة ضحايا مرض “كورونا المستجد” الذي يسببه كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة أيضا، برصد 635 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير (مقابل 549 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26890 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و963688 إصابة مؤكدة منها 53096 حالة وفاة و539735 حالة نشطة ومليونان و370857 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 87.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (480 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 645 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.