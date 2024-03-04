روسيا تُعلن عن اختراع ثوري في مجال أجهزة تنظيم ضربات القلب

ابتكر باحثون من روسيا والبرتغال شريطًا عضويًا جديدًا قادرًا على توليد الطاقة الكهربائية تحت تأثير العوامل الميكانيكية والحرارية.

ويمكن استخدام هذا الشريط لشحن بطاريات أجهزة تنظيم ضربات القلب داخل الجسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمليات الجراحية لاستبدال البطاريات.

الشريط مصنوع من ثنائي فينيل ألانين، وهو حمض أميني موجود في البروتين، عند تعرضه للقوة الميكانيكية أو الحرارة، ينتج الشريط تيارًا كهربائيًا يمكن تخزينه في بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

ويقول دينيس أليكين، مدير مختبر المواد النانوية الوظيفية والأجهزة النانوية في جامعة الأورال الفيدرالية: “سيكون استخدام هذه الشرائط مفيدًا بشكل خاص لابتكار أجهزة تنظيم ضربات القلب الموجودة داخل جسم الإنسان، وعند الحركة أو نبض القلب، تولد هذه الشرائط تيارًا يتراكم في بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب.”

ويُعد هذا التطور واعدًا لمرضى القلب الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب، ويمكن أن يقلل من عدد العمليات الجراحية التي يحتاجونها، ويحسن نوعية حياتهم.