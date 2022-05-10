روسيا تُعلن وصول قواتها للحدود الإدارية لمدينة لوغانسك الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية.

وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن جيش بلاده وصل إلى الحدود الإدارية لمدينة لوغانسك بعد السيطرة على مدينة بوباسنا شرقي أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات القتالية الجوية الروسية دمرت 16 منطقة تضم وحدات عسكرية أوكرانية.

وأشار إلى تدمير 33 مركز قيادة لوحدات الصواريخ والمدفعية في منطقة ميكولايف، و5 مستودعات للذخيرة والوقود و380 من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط مساء الإثنين طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة خاركيف، بالإضافة إلى تدمير 3 طائرات بدون طيار في محيط دونيتسك وأوديسا.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن مجموع ما تم تدميره للقوات الأوكرانية حتى اليوم، 163 طائرة و124 مروحية و793 طائرة بدون طيار و300 نظام دفاع جوي صاروخي وألفين 979 دبابة ومدرعة و351 قاذفة صواريخ متعددة و1440 مدفع هاوتزر وهاون وألفين 789 مركبة عسكرية.