روسيا تُعلَّق على التصعيد العسكري بين الصين والهند

أعربت روسيا عن أملها في أن تجد الصين والهند سبلا مقبولة لكلا الطرفين لتسوية التوتر الحالي بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين قواتهما في المنطقة الحدودية، في أخطر تصعيد بينهما منذ 5 عقود.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: “نتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة السيطرة العملية التي تفصل بين الصين والهند”.

وأضافت زاخاروفا: “نأمل في أن تتمكن الدولتين، باعتبارهما عضوين مسؤولين في المجتمع الدولي، من إيجاد سبل مقبولة لكلا الطرفين لتسوية التوتر الحالي بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام الآليات المرتبة للحوار الثنائي بالتطابق مع الاتفاق السياسي حول منع حدوث أعمال عنف بينهما”.

من جهة أخرى، أكدت زاخاروفا أن روسيا والصين والهند تخطط لعقد اجتماع افتراضي على مستوى وزراء الخارجية في إطار عمل مجموعة “ريك” التي تضم هذه الدول الـ3 يوم 23 يونيو، لمناقشة التوجهات الحالية في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية والقطاع المالي في ظل جائحة فيروس كورونا وكذلك لتحديد آفاق التعاون المشترك لتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن انتشار المرض.

يأتي ذلك في حين، أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين والهند اتفقتا على وقف التصعيد على حدودهما في أقرب وقت ممكن بعد اشتباك وقع في وقت سابق بين قوات البلدين أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة في بيان، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الهند إنزال عقاب شديد بالمسؤولين عن الصراع والسيطرة على قواتها المتمركزة على الخطوط الأمامية.

وكانت الدولتان عبرتا عن رغبتهما في السلام لكن تبادلتا الاتهامات اليوم الأربعاء بعد قتال دار بين جنود البلدين بعصي مثبت فيها مسامير وبالحجارة على حدودهما المشتركة في منطقة جبال الهيمالايا مما أدى لمقتل 20 جنديا هنديا على الأقل.

من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة بثها التلفزيون مشيرا لاشتباك يوم الاثنين: ”نحن لا نستفز أحدا … يجب ألا يكون هناك شك في أن الهند تريد السلام لكن إذا تعرضت للاستفزاز فإنها سترد الرد المناسب“.

وفي بكين قال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاشتباك وقع بعد أن ”تجاوز الجنود الهنود الحد وتصرفوا بشكل غير قانوني واستفزوا الصينيين وهاجموهم مما أسفر عن انخراط الجانبين في شجار بدني خطير وسقوط قتلى وجرحى“.

وقال إنه ليس على علم بسقوط أي ضحايا صينيين لكن وسائل الإعلام الهندية نقلت عن مسؤولين قولهم إن 45 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح على الجانب الصيني.

وقال تشاو إن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.