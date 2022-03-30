روسيا تُعيد تجميع قواتها في محوري كييف وتشيرنيغوف

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، عن شروعها في إعادة تجميع قواتها المشاركة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيغوف وفقا للخطط المطروحة، بعد تحقيقها أهدافها الرئيسية هناك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قوله في إحاطة قدمها، بأن هدف المرحلة الأولى من العملية الروسية في أوكرانيا كان يكمن في “إجبار العدو على حشد قواته للحفاظ على السيطرة على مدن كبرى” و”محاصرة هذه القوات في ميادين القتال دون اقتحام المدن بغية تفادي سقوط خسائر بين المدنيين، وتكبيد تشكيلات نظام كييف هزيمة ستمنعه من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي لعمليات قواتنا المسلحة، أي منطقة دونباس”.

وتابع: “تم تحقيق كل هذه الأهداف”.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية سعت أيضا إلى “تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق المرحلة الختامية من عملية تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، وذلك “من خلال خطوات عسكرية مهنية وباستخدام التفوق المطلق الذي تم اكتسابه في الجو ووسائل الاستهداف الحديثة عالية الدقة”.

وأضاف أن القوات الروسية لهذا الهدف تواصل “الاستهداف المركز للمواقع المحصنة طويلة المدى التي أنشأها نظام كييف خلال السنوات الثماني الماضية” و”تدمير الدفاعات الجوية والبنى التحتية الخاصة بالمطارات العسكرية وأكبر المستودعات العسكرية ومراكز تدريب وحشد المرتزقة” في أوكرانيا.

وأردف يقول: “هكذا تم إنجاز كافة الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في محوري كييف تشيرنيغوف، ويكمن هدف إعادة تجميع القوات الروسية في تنشيط العمليات في المحاور الأولوية وبالدرجة الأولى إتمام عملية تحرير دونباس بالكامل”.

من جهتها أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأربعاء، باستمرار انسحاب الجيش الروسي من منطقتي كييف وتشيرنيغوف شمالي البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الجيش الروسي لم يتمكن من محاصرة مدينة كييف، ويواصل انسحابه منها ومن منطقة تشيرنيغوف ليركز قواته في شرقي البلاد.

وذكر البيان، أن الجيش الروسي يواصل هجماته ضد دونيتسك وكريمينا وماريوبول ومواقع القوات الأوكرانية في ستيبنوغورسك وأريهوف وجولييبول.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حاولت السيطرة على مناطق البحر الأسود وآزوف ومدن فولينسك وبولينسك وسيفرسك.