روسيا تُفكر في تزويد مصر بـ15 طائرة مدنية من نوع «سوخوي»!

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن محادثات تُجرى بين موسكو والقاهرة لتوريد 15 طائرة مدنية SSJ-100، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن توريد طائرات MS-21 في المرحلة الأولية.

حيث قال الوزير الروسي أن موسكو تجري مفاوضات منفصلة مع الشركاء الأفارقة بشأن توريد الطائرات المدنية والعسكرية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المدني.

هذا وتتفاوض روسيا مع مصر حول مسألة توريد طائرات SSJ-100 المدنية منذ عام 2016، حيث نوقشت مسألة تزويد القاهرة بـ12 طائرة مع وجود إمكانية لتزويدها بـ12 طائرة أخرى.