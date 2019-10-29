الرئيسية | عربي ودولي

روسيا تُفكر في تزويد مصر بـ15 طائرة مدنية من نوع «سوخوي»!

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 أكتوبر 2019 - 12:47
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تتفاوض روسيا مع مصر حول مسألة توريد طائرات SSJ-100 المدنية منذ عام 2016. [SCAC]
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن محادثات تُجرى بين موسكو والقاهرة لتوريد 15 طائرة مدنية SSJ-100، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن توريد طائرات MS-21 في المرحلة الأولية.

حيث قال الوزير الروسي أن موسكو تجري مفاوضات منفصلة مع الشركاء الأفارقة بشأن توريد الطائرات المدنية والعسكرية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المدني.

محتوى ذو صلة
البنتاغون يُعلن عن احتجاز رجلين خلال عملية قتل «البغدادي»

هذا وتتفاوض روسيا مع مصر حول مسألة توريد طائرات SSJ-100 المدنية منذ عام 2016، حيث نوقشت مسألة تزويد القاهرة بـ12 طائرة مع وجود إمكانية لتزويدها بـ12 طائرة أخرى.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن