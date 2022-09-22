روسيا تُلمح بإمكانية استخدام الأسلحة النووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن موسكو بإمكانها استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية، لحماية مناطق في أوكرانيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن ميدفيديف قوله في بيان، اليوم الخميس، أن إقليم دونباس ومناطق في أوكرانيا سيتم ضمها إلى روسيا، وأن الدفاع عن هذه المناطق، لن يقتصر على الإمكانات التي توفرها التعبئة الجزئية، بل يمكن استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وأضاف ميدفيديف: “سيكون استفتاء في جمهوريات دونباس وغيرها من المناطق التي ستنضم إلى روسيا، وستعزز القوات المسلحة الروسية المنشآت الدفاعية في جميع المناطق المشمولة”.

وتابع: “للدفاع عن هذه المناطق، لا يمكن استخدام الإمكانات التي توفرها التعبئة فحسب، بل يمكن استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية”.