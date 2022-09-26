روسيا تُمهل القنصل الياباني 48 ساعة للمغادرة

استدعت الخارجية الروسية المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو، بعد القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وإبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان الوزارة فإنه “في 26 سبتمبر، تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك، شخصية غير مرغوب فيها في روسيا ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني على ممارسات قنصله في روسيا.

وفي وقت سابق، قبض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالجرم المشهود على موتوكي تاتسونوري القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، لحظة تسلمه معلومات “حساسة”.

ونشر الأمن الفدرالي فيديو لتسلّم القنصل أوراقا تحمل معلومات غير قابلة للنشر في روسيا، لقاء مبلغ مالي ضبط في التحقيق.