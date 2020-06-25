روسيا تُواصل مباحثاتها مع تركيا حول الوضع في ليبيا

بحث المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير التركي لدى روسيا محمد صامصار، الوضع في ليبيا وما حولها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه “تم خلال المحادثات تبادل شامل للآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على ضرورة الوقف السريع لتصاعد العنف، وعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510″​​​.

وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير التركي، اليوم 25 يونيو، تم بناء على طلب الأخير.