روسيا: حصيلة إصابات كورونا ترتفع.. وأكثر من 3 ملايين اختبار

حصيلة إصابات كورونا في روسيا تتخطى الصين ترتفع إلى 87147 [رويترز]

أفادت الخدمة الصحية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تقرير لها “تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار للفيروس التاجي في الاتحاد الروسي. وخلال اليوم الأخير تم إجراء 139 ألف اختبار”.

ويوم أمس الأحد شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا قفزة قياسية، بأكثر من 6.3 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذا أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد عن عدد الإصابات المسجلة في الصين.

اقترح تصحيحاً